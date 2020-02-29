Скільки заробляють далекобійники в ЄС - дослідження

За даними німецької платформи пошук вакансій і співробітників Birdiematch, середній німецький водій вантажівки заробляє близько 2614 євро на місяць.

Про це повідомляє ЦТС.

Тим часом, в Польщі середня зарплата водія в кінці 2019 року становила 6300 злотих брутто в місяць (менше 1500 євро - ЕП). Заробітна плата водіїв в Польщі в порівнянні з попереднім роком збільшилася в середньому на 17%. Про це повідомляє дослідження Польського інституту автомобільного транспорту (PITD).

Значну частину зарплати далекобійника складають витрати на відрядження та інші надбавки, звільнені від податків. Базовий оклад становить в середньому 2519 злотих (584 євро), а його медіана - 2064 злотих (479 євро), тобто дві третини винагороди - це надбавки, відзначають в PITD.

Різниця між зарплатами водіїв на сході Європи і доходами їхніх колег із Західної Європи все ще помітна. За підрахунками Французького дорожнього управління, водії з Люксембургу заробляють майже 44 тис євро в рік, тоді як болгарські далекобійники отримують трохи більше 15 тис євро.

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