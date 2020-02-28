Втрати туризму від коронавірусу оцінюють у 22 мільярди доларів

Світовий туризм може зазнати збитків розміром 22 мільярди доларів через спалах коронавірусу COVID-2019.

Про це заявила голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму Глорія Гевара в інтерв'ю газеті "El Mundo", передає Укрінформ.

"Ще зарано, щоб зрозуміти ступінь впливу (спалаху коронавірусу на туристичну галузь – ред.), але Всесвітня туристична організація спільно з Oxford Economics провели попередні розрахунки, згідно з якими ця криза обійдеться галузі щонайменше в $22 млрд. Розрахунки ґрунтуються на досвіді попередніх криз, як-от SARS або H1N1, і базуються на втраті китайських туристів, які більше не подорожують у цей період", – зауважила Гевара.

Вона акцентувала увагу, що саме громадяни Китаю – мандрівники, які витрачають найбільше, коли відправляються в подорож.

Голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму звернулася до мандрівників з проханням прислухатися до рекомендацій ВООЗ та своїх урядів щодо особливостей подорожей у ті чи інші країни.

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