Всі розділи
Укр / Рус

Втрати туризму від коронавірусу оцінюють у 22 мільярди доларів

П'ятниця, 28 лютого 2020, 19:10
 

Світовий туризм може зазнати збитків розміром 22 мільярди доларів через спалах коронавірусу COVID-2019.

Про це заявила голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму Глорія Гевара в інтерв'ю газеті "El Mundo", передає Укрінформ.

"Ще зарано, щоб зрозуміти ступінь впливу (спалаху коронавірусу на туристичну галузь – ред.), але Всесвітня туристична організація спільно з Oxford Economics провели попередні розрахунки, згідно з якими ця криза обійдеться галузі щонайменше в $22 млрд. Розрахунки ґрунтуються на досвіді попередніх криз, як-от SARS або H1N1, і базуються на втраті китайських туристів, які більше не подорожують у цей період", – зауважила Гевара.

Вона акцентувала увагу, що саме громадяни Китаю – мандрівники, які витрачають найбільше, коли відправляються в подорож.

Голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму звернулася до мандрівників з проханням прислухатися до рекомендацій ВООЗ та своїх урядів щодо особливостей подорожей у ті чи інші країни.

Читайте також: Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

туризм медицина фінансова криза

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ціна теплої зими: Хто найбільше виграв від відсутності морозів і снігу 28 лютого 2020, 08:30
Кабмін визначився з керівником новоствореного Держагентства розвитку туризму 26 лютого 2020, 12:50
Join UP! за 3 сезони вклала у внутрішній туризм 60 мільйонів, але скоротила інвестиції до 1 мільйона 11 лютого 2020, 12:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!