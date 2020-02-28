Вартість автомобільного газу знизилася на 1,5 гривні за місяць

Протягом 22-28 лютого роздрібні ціни на автогаз в Україні знизилися на 0,1-1,1 гривні за літр.

Про це повідомляє Нафторинок, посилаючись на дані щоденного моніторингу.

Так, за тиждень зріджений газ на АЗС подешевшав на 29 коп/л, до середніх в Україні 11 грн/л.

Динаміка зниження цін чітко простежується в столичному регіоні, на який за даними Держстату в 2019 році припало 19,5% проливів на АЗС.

Наприклад, на АЗС так званих преміальних мереж OKKO, WOG і SOCAR знизили вартість LPG в Києві на 0,8-1,1 грн/л до 10,97-10,99 грн/л, на Shell - до 10,79 грн/л.

Газ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і motto подешевшав до 10,48 грн/л і 10,59 грн/л. У мережі Glusco за тиждень знизив ціну на 40 коп/л, до 10,35 грн/л.

У свою чергу, на АЗС Avantage 7, Mango, Ultra, а також АГПЗ інших мереж в передмісті Києва вартість LPG становить 9,95 грн/л.

Таким чином з початку місяця автогаз в середньому подешевшав на 1,4 грн/л.

Динаміка роздрібних цін обумовлена зниженням оптової вартості LPG в січні-першій половині лютого 2020 року: середня оптова вартість газу на умови самовивозу з ГНС України в лютому знизилася з 17 808 грн/т (9,62 грн/л) до 15 170 грн/т (8,20 грн/л), а ціна газу виробництва ГПЗ "Укргазвидобування" знизилася з середньої в січні 15 575 грн/т (8,41 грн/л), до 13 926 грн/т (7,52 грн/л) .