Коронавірус: Женевський автосалон скасували вперше з 1947 року

Женевський автосалон 2020 року скасовується після заборони урядом Швейцарії зборів в 1000 людей через стурбованість коронавірусом.

Про це повідомляє The Verge.

Заборона буде діяти до 15 березня. 90-й GIMS повинен був розпочатися наступного тижня.

"Ми шкодуємо про цю ситуацію, але здоров'я всіх учасників - це наш головний пріоритет.

Це випадок форс-мажору та величезні збитки для виробників, які вклали великі кошти у свою присутність у Женеві. Однак ми переконані, що вони зрозуміють це рішення", - заявив голова автосалону Моріс Турреттіні.

Повідомляється, що квитки, вже придбані на подію, будуть повернені.

Автосалон у Женеві - не найбільший автосалон у світі, але на ньому автовиробники, як правило, люблять анонсувати свої найяскравіші та найбільш перспективні новинки

Це перше скасування Женевського автосалону більш ніж за 70 років. Із 1947 року захід проводився щорічно.

Нагадуємо:

У зв'язку з розповсюдженням захворювання на новий коронавірус компанія Facebook Inc. скасувала щорічну конференцію F8 для розробників програмного забезпечення.

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