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Facebook скасував щорічну конференцію для розробників через коронавірус

П'ятниця, 28 лютого 2020, 09:37
 

У зв'язку з розповсюдженням захворювання на новий коронавірус компанія Facebook Inc. скасувала щорічну конференцію F8 для розробників програмного забезпечення.

Джерело: F8

Дослівно: "Через усе більшу стурбованість COVID-19 ми прийняли важке для нас рішення скасувати персональний компонент F8 у цьому році, заради здоров'я і безпеки наших партнерів-розробників, співробітників і всіх, хто допомагає F8 бути".

Деталі: Організатори планують провести локальні заходи та відеоконференції з трансляціями наживо.

Нагадаємо:

  • На минулорічній конференції 1 травня у Каліфорнії компанія Facebook Inc. представила новий дизайн соцмережі, у якому більше уваги приділяється групам і особистому спілкуванню користувачів.

Українська правда

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