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Євроколію до кордону з Польщею планують почати будувати вже в 2020 році

Четвер, 27 лютого 2020, 20:50
 

"Укрзалізниця" планує в поточному році почати будівництво залізниці європейського стандарту з шириною колії 1435 міліметрів від Скниліва до Мостиської, що поблизу українсько-польського кордону.

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" Антон Саболевський, передає ЦТС.

За словами Саболевського, будівництво нової залізниці з колією євростандарту дозволить пасажиру сісти в поїзд у Львові і без пересадок дістатися до європейських країн. Інтерес до цього проекту вже проявили польські і чеські залізничники.

Також представник УЗ нагадав про намір "Укрзалізниці" почати електрифікацію напрямку Ковель-Ізов: "Ми передбачили початок робіт в нашому фінансовому плані на 2020 рік. Якщо КМУ і МІУ підтримають таке рішення "Укрзалізниці", то в 2020 році почнемо роботи".

Крім того, він зазначив, що вже оголошено тендер на модернізацію напрямку Долинська-Миколаїв. В "Укрзалізниці" планують електрифікувати цю ділянку до 2023 року, а Миколаїв-Колосівка - до 2024 року.

Нагадаємо, що в кінці листопада минулого року Євген Кравцов, який очолював на той момент УЗ, заявив, що "Укрзалізниця" може за рік побудувати залізницю з євроколією від станції Скнилів до державного кордону. Це дозволить налагодити рух швидкісних поїздів між Львовом і Краковом, Прагою, Віднем.

В УЗ конкретизували, що в загальному комплексі робіт по проєкту необхідно буде укласти 69,8 км комбінованої колії 1435/1520 мм, побудувати 3,1 км колії 1435 мм, виконати на 58,2 км розширення майданчика землеполотна, провести комплексно-оздоровчий ремонт 9,5 км існуючої суміщеної колії і реконструкцію 8 станцій, виконати реконструкцію та модернізацію інфраструктури електропостачання, побудувати інфраструктуру вокзалу станції Скнилів колії 1435 мм.

В уряді розраховують, що, в разі будівництва залізниці Скнилів-Мостиська з європейським стандартом колії, поїзди по ній могли б щорічно перевозити понад 600 тис. пасажирів.

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