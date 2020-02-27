Прокурор сповіщав "короля контрабанди" Альперіна про плани слідства — ЗМІ

Начальник відділу прокуратури Київської області Сергій Красножон сповіщав так званого "короля контрабанди" Вадима Альперіна про заплановані слідчі дії правоохоронців.

Джерело: розслідування "Слідство.Інфо" "Король контрабанди"

Деталі: У розпорядженні журналістів опинилася "чорна бухгалтерія" та листування Альперіна, з яких випливає, що бізнесмен міг платити хабарі за переслідування конкурентів та правоохоронців, які вели розслідування проти підконтрольних йому компаній.

Так, згідно з документами, які отримали журналісти від власних джерел, у листопаді 2017 року Альперін листувався з посадовцем прокуратури Київської області Сергієм Красножоном.

Прокурор Сергій Красножон під час спілкування з репортерами СЛІДСТВО.ІНФО

Він отримував повідомлення у месенджері Telegram від абонента, підписаного в його телефоні як "Прокур.Сергей.область". У повідомленнях йшлося про те, що група правоохоронців, яка вела розслідування щодо Альперіна, виїхала до Одеси. Чоловік пропонував бізнесмену за грошову винагороду дізнатися деталі цієї справи та плани правоохоронців.

Особу Сергія Красножона журналісти встановили за допомогою спеціальних програм, що розпізнали його номер.

У коментарі репортерам прокурор заявив, що не знайомий з Альперіним і ніколи не передавав йому інформацію за хабарі. На уточнююче запитання, хто з його номера надсилав повідомлення, посадовець прокуратури відповів: "Ми ж в кабінеті не по одному сидимо. Я і комп’ютер залишаю в кабінеті, і все залишаю в кабінеті".

Окрім прокурора Красножана, Альперін також був на зв’язку із головою Одеського окружного адміністративного суду Олегом Глуханчуком. Він міг допомагати йому вирішувати проблеми в судах, що стосувалися підконтрольних йому компаній.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Передісторія:

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").

29 листопада Вищий аникорупційний суд призначив Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.

2 грудня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

На Альперіна було покладено ряд обов’язків, зокрема, носити електронний браслет, не виїжджати за межі м. Одеса, не спілкуватися з іншими підозрюваними тощо.

24 січня суд продовжив запобіжний захід Альперіну до 23 березня.

Українська правда