Бізнес підтримує запровадження квот на імміграцію для "айтішників"

Європейська Бізнес Асоціація підтримала рішення Кабінету міністрів запровадити квоти на імміграцію для ІТ спеціалістів.

Про це повідомляє прес-служба асоціації.

"Це чудова новина, яку повністю вітає та підтримує ІТ Комітет Асоціації.

...Квота на імміграцію ІТ спеціалістів була обговорена та ухвалена сторонами як один із пунктів спільного Меморандуму, про який повідомлялось раніше. При цьому, слід зазначити, що можливість запросити іноземця на роботу поза межами квоти залишається і жодним чином не лімітується" - прокоментувала менеджер ІТ Комітету ЄБА Ольга Куничак.

Повідомляється, що квоти дозволять спеціалістам безперешкодно працювати в Україні без щорічних поновлень віз (за квотою перевірка передбачена лише раз на 10 років), також нівелюється прив’язка до конкретного місця зайнятості (тобто, фахівці зможуть обирати, де працювати та вільно створювати власні продукти).

На думку бізнес-спільноти прийняття цієї пропозиції дозволить певною мірою збалансувати ситуацію, яка наразі існує в галузі з кадрами.

"Подібні ініціативи мають позитивний вплив на імідж України як масштабного ІТ-осередку в світі, а також безпосередньо на розвиток індустрії", - резюмують у ЄБА.

Нагадуємо:

Нещодавно уряд підтримав пропозицію Мінцифри щодо встановлення квоти на імміграцію 5000 іноземних спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях.

Усі 5000 квот розділять серед міст України: Києву – 2500, Харкову – 700, Дніпру – 600, Одесі – 600 та Львову – 600.