Критичні борги за газопостачання мають 16 тепловиробників - "Нафтогаз"

Більшість тепловиробників погасила критичну заборгованість за газопостачання, однак 16 виробників тепла залишаються у зоні ризику.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"З 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників здійснили необхідні мінімальні платежі на користь Нафтогазу і уникли ризику відключення від газопостачання. У зоні ризику залишаються 16 виробників тепла, які не виконують жодної з умов щодо розрахунків, передбачених положенням про ПСО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія письмово повідомила підприємства-боржники про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 березня 2020 року.

"Для уникнення ризиків припинення теплопостачання населення Нафтогаз наполягає на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО", - додали у Нафтогазі.

Нагадуємо:

Урядова постанова №867 від 19 жовтня 2018 року передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є підписання договору з Нафтогазом та виконання хоча б однієї з таких умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій);

укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;

погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам на пільгових умовах.

Економічна правда