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Гончарук заявляє про припинення "схематозу" із ПДВ

Четвер, 27 лютого 2020, 12:25
 

Уряд ліквідує всі тіньові схеми, зокрема нечесні тендери чи податкові схеми.   

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі.

"Ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1-2 млрд гривень щомісяця. Майже щодня ми фіксуємо випадки, як хтось на місцях намагається збагатитися через оборудки", - написав Гончарук.

Він навів приклад, коли торік система моніторингу зупинила реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд гривень.

"Зареєстрували після їхнього розгляду накладних лише на 3,4 млрд. Решту 6 млрд гривень просто намагалися з бюджету вкрасти", - зазначив прем'єр. 

За його словами, 27 лютого Державна податкова служба запустила оновлену систему моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ. 

"Уся "тінь" на наших ринках до кінця вже цього року має піти в історію. При цьому, український Уряд захищає чесний бізнес, який працює "в білу". Якщо в області фіксуватимуть корупцію, кадрові рішення прийматимуться миттєво", - заявив Гончарук.

Економічна правда

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ПДВ податки Гончарук

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