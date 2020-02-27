Президент підписав закон про протидію ухиленню від сплати податків

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Проєкт закону №1209-1 передбачає запровадження відповідальності держави за штрафи або шкоду, заподіяну платнику податків у випадку порушення його прав.

Документ містить також низку норм, які спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування великим бізнесом.

Так, вдосконалюється електронний кабінет платника податків і порядок електронного спілкування між платником податків і контролюючим органом.

Також вносяться зміни до низки законодавчих актів. Законом уточнено порядок направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та змінено розмір санкцій за порушення вимог закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Нагадуємо:

Прийняті в другому читанні і в цілому законопроєкт №1210 зі змінами до Податкового кодексу і супутній йому законопроєкт №1209-1 враховують ряд зауважень з боку бізнесу, проте містять багато суперечливих норм, заявила в прес-релізі Європейська бізнес-асоціація.

Закони (законопроєкти 1210 і 1209-1) вносять зміни в адміністрування податками, зокрема вводять принцип винної відповідальності платника податків за податкові правопорушення, визначає вимоги щодо вмотивованості рішень контролюючих органів про накладення штрафів, закріплюють перелік податкових порушень контролюючих органів, в тому числі недотримання процедури реєстрації платника податків та порушення в сфері відшкодування ПДВ.

У частині імплементації положень плану BEPS закони вводять концепцію оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи, вводять трирівневу структуру документації для міжнародних груп компаній.

Закони вносять зміни щодо податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати та інших податків і зборів.

Закон також вводить уніфіковану форму інформації про ставки і пільги по всіх місцевих податках і зборах, порядок надання її органами місцевого самоврядування в ключові органи.

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Економічна правда