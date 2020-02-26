У КМДА розповіли скільки коштував столиці е-квиток

Впровадження електронного проїзного квитка коштувало бюджету Києва близько 504 мільйонів гривень, київська влада наголошує, що ця сума менша порівняно з аналогічними проектами в інших містах України.

Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

"Впровадження е-квитка коштувало столиці близько 504 мільйонів гривень. Постачальників техніки та послуг обрали в рамках тендеру через систему публічних електронних закупівель Prozorro.

Витрати на 1 одиницю транспортного засобу в Києві становлять 206 тисяч гривень. Ця сума менша порівняно з аналогічними проектами в інших містах України.

Наприклад, у Львові при загальній кількості 638 одиниць на 1 одиницю транспортного засобу витратили 526,6 тисячі гривень.

А у Харкові, де налічується 451 транспортний засіб, е-квстановлення е-квитка в одному коштувало приблизно 411 тисяч гривень", – повідомив Назаров.

Нагадуємо:

Із 1 квітня Київ переходить на е-квиток для оплати проїзду у всіх видах громадського транспорту.

Проїзний існує в декількох видах: транспортна картка Kyiv Smart Card, одноразовий QR-квиток, картка киянина, а також учнівський і студентський е-квитки.





