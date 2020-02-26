"Укроборонпром" переплачував за російські комплектуючі у 2-3 рази — СБУ

Підприємства держконцерну "Укроборонпром" у 2015-2019 роках через іноземні "фірми-прокладки" закуповували російську продукцію військового призначення за завищеною у 2-3 рази вартістю.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на матеріали досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ.

Зазначається, що у рамках досудового розслідування кримінальної справи слідчі СБУ звернулись до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Шевченківської райдержадміністрації у м. Києві.

"Як зазначається в рішенні суду, спецекспортери в інтересах українських оборонних підприємств укладали імпортні контракти на поставку комплектуючих з іноземними компаніями (ОАЕ, Чехія, Великобританія, Кіпр і т.п.).

При цьому, фактично в Україну поставлялася продукція військового призначення та подвійного використання, виготовлена ​​на санкційних підприємствах РФ (так звана "схема обходу прямих поставок"). Вартість таких поставок була завищеною в 2-3 рази", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними слідства, дочірнє підприємство держконцерну - "Спецтехноекспорт" - у період з лютого 2018 по червень 2019 року перерахувало за агентським договором на рахунки компанії Kalipsum Plus SRO (Чехія) 4,1 млн доларів.

Крім цього, за даними СБУ, протягом 2015-2019 років невстановлені особи організували механізми розкрадання держкоштів "Укроборонпрому", використавши іноземні "фірми-прокладки" при купівлі-продажу комплектуючих і запчастин компаніями концерну.

"Одна з таких іноземних компаній - Slige S.R.O. (Чехія), яку зареєстрували в червні 2009 року. Вона займається поставками медичного обладнання та устаткування для енергетичних установок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні, зокрема, фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський і на той час керівник "Укрспецекспорту" Павло Букін.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами постачав контрабандні російські деталі для військової техніки. Держпідприємства купували деталі у фірм-прокладок за завищеною ціною. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Так, "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони. 80% авансу розділили між собою учасники схеми. Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – Павло Букін.

30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Букіна з посади гендиректора концерну. Новим очільником призначив екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.