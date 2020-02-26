"Укроборонпром" переплачував за російські комплектуючі у 2-3 рази — СБУ
Підприємства держконцерну "Укроборонпром" у 2015-2019 роках через іноземні "фірми-прокладки" закуповували російську продукцію військового призначення за завищеною у 2-3 рази вартістю.
Про це повідомляє liga.net з посиланням на матеріали досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ.
Зазначається, що у рамках досудового розслідування кримінальної справи слідчі СБУ звернулись до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Шевченківської райдержадміністрації у м. Києві.
"Як зазначається в рішенні суду, спецекспортери в інтересах українських оборонних підприємств укладали імпортні контракти на поставку комплектуючих з іноземними компаніями (ОАЕ, Чехія, Великобританія, Кіпр і т.п.).
При цьому, фактично в Україну поставлялася продукція військового призначення та подвійного використання, виготовлена на санкційних підприємствах РФ (так звана "схема обходу прямих поставок"). Вартість таких поставок була завищеною в 2-3 рази", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за даними слідства, дочірнє підприємство держконцерну - "Спецтехноекспорт" - у період з лютого 2018 по червень 2019 року перерахувало за агентським договором на рахунки компанії Kalipsum Plus SRO (Чехія) 4,1 млн доларів.
Крім цього, за даними СБУ, протягом 2015-2019 років невстановлені особи організували механізми розкрадання держкоштів "Укроборонпрому", використавши іноземні "фірми-прокладки" при купівлі-продажу комплектуючих і запчастин компаніями концерну.
"Одна з таких іноземних компаній - Slige S.R.O. (Чехія), яку зареєстрували в червні 2009 року. Вона займається поставками медичного обладнання та устаткування для енергетичних установок", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
25 лютого видання "Bihus.info" 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні, зокрема, фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський і на той час керівник "Укрспецекспорту" Павло Букін.
За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами постачав контрабандні російські деталі для військової техніки. Держпідприємства купували деталі у фірм-прокладок за завищеною ціною. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.
Так, "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони. 80% авансу розділили між собою учасники схеми. Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – Павло Букін.
30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Букіна з посади гендиректора концерну. Новим очільником призначив екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.
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