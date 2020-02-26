Кабмін планує встановити спеціальні правила проїзду сільгосптехніки

Кабінет міністрів має намір на засіданні в середу схвалити введення спеціальних правил проїзду дорогами загального користування для сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 м, висота (від поверхні дороги) - 4 м.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду, яким володіє "Інтерфакс-Україна".

Передбачається, що така сільгосптехніка має бути обладнана спеціальними знаками (габаритними вогнями) і рухатися в супроводі автомобіля прикриття, обладнаного проблисковими маячками оранжевого кольору.

Нагадуємо:

Українські аграрії в 2019 році в рамках програми держпідтримки придбання вітчизняної техніки і обладнання придбали їх на суму понад 5,77 млрд грн, що на 31,2% більше, ніж в 2018 році.