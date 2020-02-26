У "Нафтогазі" порахували, скільки РФ вкрала українського газу після анексії Криму

Дочірня компанія "Нафтогаз України" "Чорноморнафтогаз" оцінює обсяг незаконного видобутку українського газу Росією з моменту анексії Криму в 10,4 мільярда кубометрів.

Про це повідомила генеральний директор "Чорноморнафтогаз", Світлана Нєжнова, в ході Українського енергетичного форуму в Києві в середу, передає Інтерфакс-Україна.

"За ці роки, з 2014-го по 2019-й, Російська Федерація видобула з родовищ, які належать Україні, 10,4 млрд куб. м.

Ми спостерігаємо падіння видобутку з 2 млрд куб. м в 2014 році до 1,5 млрд куб. в 2019 році ", - сказала вона, зазначивши при цьому роль міжнародних санкцій, які перешкоджають належному обслуговуванню бурових установок.

"Їм заважають міжнародні санкції. Вони не можуть обслуговувати бурові, не можуть користуватися вертольотами, які там є для доставки вахти", - відзначили вона.

Нагадуємо:

Після анексії Росією Криму в 2014 році самопроголошена влада оголосила власністю Криму континентальний шельф півострова, а також майно ДАТ "Чорноморнафтогаз" і заявив про створення підприємства "Чорноморнафтогаз", яке на початку 2018 року був реорганізований в державне унітарне підприємство.

ДАТ в 2013 році видобуло 2,4 млрд куб. м газу, рік по тому видобуток скоротився до 2 млрд куб. м, в 2015 році - до 1,844 млрд куб. м, в 2016 році - до 1,644 млрд куб. м

НАК "Нафтогаз України" залучив компанію Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США) до захисту своїх інтересів в рамках тяжби за втраченими кримським шельфових активів, і в лютому 2016 року він вручив РФ офіційне письмове повідомлення щодо інвестиційного спору в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між країнами.

У вересні 2017 року "Нафтогаз України" повідомила про подачу спільно з шістьма дочірніми компаніями в сформований при Постійної палаті Третейського Суду в Гаазі суд позовну заяву про відшкодування збитків, заподіяних незаконним захопленням РФ активів групи в АР Крим.

У лютому 2019 року, Трибунал при Постійної палаті підтвердив провину Росії в втрати НАК "Нафтогаз України" своїх активів в Криму.

У лютому 2020 року група "Нафтогаз" в рамках арбітражного провадження в Гаазі подала уточнену оцінку компенсації збитків у розмірі приблизно 8 млрд дол.