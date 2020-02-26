Кабмін визначився з керівником новоствореного Держагентства розвитку туризму

Мар'яна Олеськів

Кабмін визначив переможцем конкурсу на посаду голови Держагентства розвитку туризму Мар'яну Олеськів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Як повідомляється на сайті Львівської міської ради, з березня 2016 року Мар'яна Олеськів працювала директором львівського комерційного неприбуткового підприємства "Центр розвитку туризму".

Зазначається, що у 2004 році Олеськів закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність - "Економіка підприємства").

У 2007-2009 роках вона була керівником відділу по роботі з корпоративними клієнтами (ТОВ "Інітіа Івент Менеджмент", Київ).

У 2009-2010 р. - приватний підприємець, організація заходів, маркетинг та політичний консалтинг (Київ).

У 2011-2012 роках - керівник відділу туризму, заступник начальника управління кульутри і туризму в Одеській міській раді.

У 2013-2015 роках - керівник відділу DMC у "Слупський Івент Менеджмент" (Київ).

Нагадаємо:

2 січня 2020 року Міністерство культури, молоді та спорту запросило до участі у конкурсах на посади керівників семи новостворених профільних інституцій, серед них - Державное агентства розвитку туризму.

Економічна правда