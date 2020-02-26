Кабмін визначився з керівником новоствореного Держагентства розвитку туризму
Кабмін визначив переможцем конкурсу на посаду голови Держагентства розвитку туризму Мар'яну Олеськів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.
Як повідомляється на сайті Львівської міської ради, з березня 2016 року Мар'яна Олеськів працювала директором львівського комерційного неприбуткового підприємства "Центр розвитку туризму".
Зазначається, що у 2004 році Олеськів закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність - "Економіка підприємства").
У 2007-2009 роках вона була керівником відділу по роботі з корпоративними клієнтами (ТОВ "Інітіа Івент Менеджмент", Київ).
У 2009-2010 р. - приватний підприємець, організація заходів, маркетинг та політичний консалтинг (Київ).
У 2011-2012 роках - керівник відділу туризму, заступник начальника управління кульутри і туризму в Одеській міській раді.
У 2013-2015 роках - керівник відділу DMC у "Слупський Івент Менеджмент" (Київ).
Нагадаємо:
2 січня 2020 року Міністерство культури, молоді та спорту запросило до участі у конкурсах на посади керівників семи новостворених профільних інституцій, серед них - Державное агентства розвитку туризму.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua