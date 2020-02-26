Рада ЄС ухвалила нові правила маркування автомобільних шин

Рада Європейського Союзу 25 лютого ухвалила положення про нові правила маркування автомобільних шин - зокрема, йдеться про такі параметри, як шум, зчеплення з мокрим покриттям та економічність палива.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Крім цього, етикетки на шинах стануть більш помітними та зрозумілими для споживачів завдяки новим зобов’язанням щодо їх зображення.

"Нові правила маркування автомобільних шин дозволять зменшити використання пального та сприяти досягненню "зелених" цілей ЄС. Нова система маркування шин покликана знизити шкідливі викиди та рівень шуму на автошляхах, а також підвищити дорожню безпеку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові правила набудуть чинності після ухвалення Європарламентом і публікації в офіційному журналі ЄС.

Економічна правда