Молоді спеціалісти та студенти цікавлять 11% роботодавців — опитування

Компанії найчастіше шукають робітничий персонал (36%), молоді спеціалісти та студенти цікавлять 11% роботодавців.

Про це свідчать результати опитування, яке провело OLX Робота.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь понад 2200 респондентів, які причетні до підбору персоналу. Серед них - HR-спеціалісти та рекрутери, але переважна більшість - майже 1 600 - це власники бізнесу, які займаються формуванням стратегії пошуку нових працівників.



"Більшість опитаних працюють в компаніях зі штатом до 20 людей - 62%. Гостро нестачу кадрів відчувають 60% опитаних, але найменше з цього приводу турбуються ті, хто працюють в компаніях зі штатом понад 1 000 осіб, та ті, у кого він менший, ніж 20 осіб.

Попри це, великі компанії знаходяться у постійному пошуку нових людей - це зазначили 66% респондентів, а організації з більш скромним штатом оновлюють свої кадри рідше", - йдеться у повідомленні.

За результатами опитування, 15% шукають офісних працівників і понад 12% - інженерів на виробництво.

"Молоді спеціалісти та студенти цікавлять 11% роботодавців. Найчастіше шукають робітничий персонал - майже 36%, однак знайти їх, як виявилось, найважче. Власники пов'язують складність з тим, що потрібні вузькоспеціалізовані працівники - 42%, а от рекрутери бачать проблему в низькій пропонованій заробітній платі - 43%", - зазначають в OLX Робота.

Серед інших причин назвали активну трудову міграцію - 32%, погану підготовку працівників, безвідповідальність та лінь кандидатів.

На першому інтерв'ю роботобавці переважно звертають увагу на такі характеристики, як: професійні навички - 52%, особистісні якості - 47% і вже на третьому місці наявність досвіду роботи - 38%. При цьому для власників важливіші перші два критерії, та менше цікавлять знання мов і відповідність резюме вакансії.

"Тільки 9% роботодавців цікавить рівень освіти кандидата. Серед вагомих soft skills вказували відповідальність - 80%, здатність швидко вчитися - 54% та пунктуальність - 38%. Лише для 17% власників бізнесу неконфліктність є важливою рисою", - свідчать результати опитування.

Роботодавці готові запропонувати своїм працівникам офіційне оформлення - 62%, ще 60% обіцяють нормований графік, понад 36% нададуть оплачувану відпустку, а 31% - оплачуваний лікарняний.

Респонденти досить високо оцінюють рівень заробітної плати у своїй компанії - 41% вважають його ринковим, 25% - трохи вищим за ринковий і 18% - високим.

Роботодавці вважають, що підвищення заробітної плати - найкращий інструмент для утримання працівника на посаді - так відповіли 70% респондентів. З них більше ніж половина готові підняти з/п на 10-20%.

Економічна правда