У 2019 році фінкомпанії видали кредитів на 70 мільярдів — Нацкомфінпослуг

У 2019 році обсяги виданих кредитів фінансовими компаніями, за попередніми даними, становили майже 70 млрд грн, з яких основна частина - онлайн кредитування.

Про це під час заявив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов, передає "Укрінформ".

"Темпи зростання кредитування фінансових компаній є досить динамічними. Прогнозні показники 2019 року показують, що обсяги виданих кредитів сягають майже 70 млрд грн, з яких левова частина - це онлайн-кредитування.

Лише кредитів онлайн укладено біля 10 млн на загальну суму близько 40 млрд грн", - зазначив Залєтов.

За його словами, такі темпи зростання кредитування фінансових компаній пов'язані зі споживчими настроями населення та можливістю отримати гроші протягом одного дня.

Залєтов додав, що Нацкомфінпослуг минулого року отримала 19 тисяч скарг від населення на роботу фінансових компаній.