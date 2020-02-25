За січень українці занесли до банків 13 мільярдів гривень
Станом на 1 лютого 2020 року фізособи (у тому числі фізособи-підприємці) тримали у банках 487,3 млрд грн - це на 12,8 мільярдів гривень більше, ніж на початок січня 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2020 року:
- вклади у національній валюті – 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн за місяць);
- вклади в іноземній валюті – 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн за місяць).
"Частка ФОП у структурі вкладників становить 3%, а загальна сума їх вкладів на 1 лютого 2020 року склала 31,1 млрд грн (6,4% від загальної суми вкладів)", - йдеться у повідомленні.
За підсумками 2019 року сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду зросла на 36 млрд грн і склала на 1 січня 2020 року 474,4 млрд грн (в т.ч. 279,5 млрд грн – в національній валюті, 194,9 млрд грн – в іноземній валюті).
Економічна правда
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