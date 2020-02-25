Найбільша польська газова компанія почне видобуток у Львівській області

Польська PGNiG має намір приступити до розробки вуглеводнів у Львівській області в третьому кварталі 2020 року.

Про це повідомив віце-президент ради директорів компанії Роберт Перковський в ході Українського енергетичного форуму, передає Інтерфакс-Україна.

"У третьому кварталі 2020 року ми плануємо почати розробку. Найголовніше від вас (від України - ред.) - чіткі правила гри на цьому ринку", - сказав він.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, на початку грудня 2019 року польська компанія PGNiG SA і українська група компаній "ЕРУ" підписали угоду про розвідку і видобуток природного газу у Львівській області.

PGNiG - найбільша нафтогазова компанія Польщі, що займається розробкою газових і нафтових родовищ, видобутком, зберіганням і транспортуванням енергоносіїв, а також будівництвом і розвитком нафтогазової транспортної мережі, експортом і імпортом газу.