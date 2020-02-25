На місці блошиного ринку на Куренівці облаштують пішохідні доріжки та освітлення

На місці блошиного ринку на столичній Куренівці будуть облаштовані зручні пішохідні доріжки, освітлення та встановлять нові зупинкові комплекси.

Про це заявив гендиректор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко.

"Ми докладаємо чимало зусиль, аби Київ змінювався на краще.

Блошиний ринок сьогодні - це неосвітлена, занедбана і захаращена територія, яка давно вже викликає у киян безліч нарікань: стихійна торгівля, яка велася майже під колесами трамвая, постійний бруд та сміттєве звалище", - зазначив Левченко.

"Наразі ми вже розпочали розчищати територію та готувати її до подальших робіт із благоустрою. Незабаром там з`являться зручні пішохідні доріжки, огорожі, зелена зона з належним освітленням та посадкові майданчики для очікування транспорту.

Тобто, замість сміттєвого звалища буде спокійний і чистий куточок справжньої європейської столиці", - додав він.

За планом, роботи мають бути завершені у другій половині березня. Після цього територія буде передана на баланс Оболонської РДА.

Економічна правда