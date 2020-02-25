Керівник "Укренерго" йде з посади — нардеп

В.о голови правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук покине державну компанію на наступному тижні.

Про це повідомляє народний депутат Олександр Гончаренко з посиланням на джерела в Кабміні.

"Як повідомляє моє джерело в Кабміні Ковальчук вже прощається з колективом. На наступному тижні він покине компанію. Документи з приводу його звільнення вже підготовлені", - пише нардеп.

Гончаренко повідомляє, що на даний момент невідомо, хто буде виконувати обов’язки голови "Укренерго".

Нагадуємо:

Нещодавно прем'єр міністр Олексій Гончарук заявив, що очікує якнайшвидшого завершення конкурсу на голову "Укренерго".

У лютому заявлялось, що Мінекоенерго очікує, що оператор системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" найближчим часом подасть оновлений прогнозний баланс об'єднаної енергосистеми України, який, зокрема, міститиме зведені до мінімуму обсяги імпорту електроенергії з РФ та Білорусі.