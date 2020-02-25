В Україні введені в обіг оновлені 200 гривень

Національний банк 25 лютого 2020 року ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень, що поступово замінять у обігу банкноти попереднього зразка.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк першочергово планує увести в обіг близько 5 млн оновлених 200-гривневих банкнот. Перша партія цих грошових знаків уже розподілена між підрозділами Національного банку в регіонах.

"Оновлена банкнота номіналом 200 гривень тепер є дійсним платіжним засобом на території України, нею можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції у банках", – повідомив заступник Голови Національного банку Сергій Холод.

Зазначається, що громадянам непотрібно обмінювати банкноти номіналами 200 гривень попереднього зразка на нові. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно як новими грошовими знаками, так і банкнотами номіналом 200 гривень зразка 2007 року.

Поступово в обігу ставатиме більше нових 200-гривневих банкнот у результаті природнього зношення банкнот попереднього зразка.

Пресслужба НБУ нагадує, що оновлений номінальний ряд гривні міститиме надійніші та захищеніші від підробок банкноти, а також забезпечить зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.

"Завдяки таким комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень)", – йдеться в повідомленні Нацбанку.

Економічна правда