Засідання дозвільної комісії Будівельної інспекції транслюватимуть онлайн

Процес прийнятя рішень щодо видачі дозвільних документів на будівництво буде публічним - ДАБІ транслюватиме засідання дозвільної комісії в режимі онлайн.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За словами очільниці Державної архітектурно-будівельної інспекції Олени Костенко, такий крок спрямований на усунення корупційних ризиків.

"Ми відновили систему, за якою, по-перше, всі рішення обов’язково оприлюднюються після розгляду на відповідній комісії.

А, по-друге, на цій комісії інспектори змушені оголосити, що саме вони здійснили для того, щоб з’ясувати чому може бути виданий або не виданий дозвіл на будівництво того чи іншого об’єкта", - сказала вона.

Костенко зазначила, що суб’єкти містобудування та громадськість матимуть можливість особисто спостерігати, як працює комісія, на підставі яких документів приймаються рішення, або через які причини у видачі дозволу чи сертифікату замовнику будівництва відмовлено.

Перша онлайн трансляція відбудеться 25 лютого.

Засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з реалізацією повноважень ДАБІ щодо дозвільних процедур, можна буде дивитися на офіційному каналі Держархбудінспекції в YouTube та на сторінці ДАБІ у Facebook.

Економічна правда