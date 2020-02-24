ОККО і WOG знизили ціни на автогаз

Роздрібні мережі за вихідні (21-24 лютого) знизили вартість скрапленого газу в межах 10-35 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Ціна зрідженого газу на станціях ОККО і WOG опустилася на 32-36 коп./л. Автогаз на станціях UPG подешевшав на 30 коп./л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" відкоригувала ціни на 1 коп./л, до 10,54-11,64 грн/л.

Вартість автогазу в мережі Shell була знижена на 16 коп./л, до 11,31 грн/л.

У таких мережах як "БРСМ-Нафта", Автотранс і Mango автогаз подешевшав в межах 5-10 коп./л.

Середня ціна автогазу 24 лютого знизилася до 11,23 грн/л

Роздрібні ціни автогазу почали знижуватися в кінці січня.

З того моменту середня ціна на АЗС опустилася на 11% або на 1,25 грн./л.

enkorr.ua

Як повідомляв enkorr, роздрібні ціни продовжують спускатися у відповідь на обвал цін на оптовому ринку, які з кінця грудня по середину лютого зменшилися на 18% або 3460 грн/т. Протягом останнього тижня зниження оптових цін припинилося.