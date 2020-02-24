"Роснефть" має логістичні проблеми через санкції США проти її "дочки" — ЗМІ

Найбільша російська нафтова компанія "Роснефть" зіткнулась з логістичними проблемами при експорті своєї нафти та нафтопродуктів, оскільки кілька покупців зажадали негайно прибрати Rosneft Trading, яка потрапила під санкції США, зі всього ланцюжка постачання.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 5 джерел у галузі.

"З точки зору логістики це величезний головний біль. Доведеться змінити дуже багато контрактів", - підкреслило одне джерело.

За словами трейдерів, зараз всі закупівлі нафти у "Роснефті" здійснюються в колишньому режимі.

Компанія "Роснефть" не відповіла на запит видання. Rosneft Trading є дочірньою компанією "Роснефті".

Зазначається, що санкції США були покликані не дати Rosneft Trading SA постачати венесуельську нафту, але співрозмовники видання заявляють, що обмеження заважають і постачанню російської нафти, бо компанії намагаються уникати асоціацій з RTSA, значна частина бізнесу якої припадає на Європу.

"Основна мета зараз - змінити ланцюжок поставок і прибрати будь-які згадки RTSA", - сказав керівник великого торгового дому, який регулярно купує вантажі у "Роснефті".

Джерело в іншій торговельній компанії додало, що відділ внутрішнього контролю вимагає з 18 лютого уникати будь-яких нових угод з RTSA.

Нагадаємо:

Адміністрація Трампа у вівторок, 18 лютого, оголосила про запровадження санкцій проти "дочки" російської нафтової компанії "Роснефть" за допомогу Венесуелі обійти санкції щодо експорту нафти.

Під санкції потрапила зареєстрована у Швейцарії компанія Rosneft Trading SA. Вона виступала посередником при продажу нафти з Венесуели по всьому світу від імені режиму Ніколаса Мадуро, зазначив представник адміністрації президента США.