Українським судам не вистачає бюджету оплачувати послуги пошти — Opendatabot

Українські суди визнали, що у них не вистачає бюджету на послуги пошти, і вони не зможуть сповіщати українців через листи.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Зокрема, Івано-Франківський апеляційний суд повідомив про те, що припиняє надсилати паперові сповіщення про засідання.

"Щомісяця суд витрачав близько 75 тисяч гривень на послуги пошти, тоді як у бюджеті на це закладено у п’ять разів менша сума", - йдеться у повідомленні.

"Щоб не затягувати розгляд судових справ через неявку учасників, адміністрація Івано-Франківського апеляційного суду просить учасників судових справ використовувати сучасні альтернативні способи отримання інформації з суду", - зазначається на сайті суду.

Openadabot повідомляє, що зробив безкоштовним моніторинг судових справ - це дозволить зняти інформаційне навантаження з судів.

Щоб отримувати сповіщення про свою судову справу, потрібно ввести своє ім'я або номер справи та підписатися на оновлення.