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У Мінекономіки планують реформувати Антимонопольний комітет

Понеділок, 24 лютого 2020, 11:36
 

У Мінекономіки планують провести реформу діяльності Антимонопольного комітету, для цього у квітні проведуть форум, на який запросять експертів.

Про це у Facebook повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

"Недостатня конкуренція - причина застарілої економіки в Україні. Наприклад, якщо б в промисловості було б більше конкуренції, то підприємства більше б інвестували в розвиток та модернізацію, щоб не програти в конкурентній боротьбі.

І, навпаки, ті галузі, де багато конкуренції - наприклад, агро - розвиваються і мають найменший обсяг зношення основних засобів (35% в агро порівняно з 60% в середньому в країні). А це більше робочих місць і вищі зарплати", - написав він.

За його словами, на стан економіки прямо впливає діяльність АМКУ, тому конкуренційна реформа на часі.

У квітні 2020 року Мінекономіки разом із міжнародними партнерами планує провести спеціальний форум, на якому обговорять напрямки реформування Антимонопольного комітету та покращення його роботи.

Економічна правда

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АМКУ Мінекономіки

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