У Мінцифрі розповіли, як намагалися "хакнути" е-кабінет забудовника

У Миколаєві через електронний кабінет забудовника, намагалися ввести в експлуатацію 8-ми поверховий житловий будинок, який місцеве управління архітектурного контролю віднесла до класу СС1 (невелике будівництво).

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Федоров нагадує, що електронний кабінет забудовника запустився два місяці тому, він дозволяє отримувати повністю автоматичні електронні послуги у сфері будівництва без участі ДАБІ.

"...Вже розпочато понад 1000 будівництв та ще понад 500 введено в експлуатацію онлайн. Швидко, зручно, без корупції. Нагадаю, що поки це стосується лише класу наслідків СС1 (невелике будівництво), але СС2 та СС3 вже в активній реалізації.

І всі ці два місяці бандити, які роками заробляли мільярди гривень на хабарях та вже відчувають великі втрати від перших кроків цифровізації, намагаються обдурити та дискредитувати кабінет забудовника", - пише міністр.

10 січня працівники управління ДАБІ Миколаївської міськради зареєстрували повідомлення про початок будівельних робіт 8-ми поверхового житлового будинку як об’єкт класу СС1. За 4 дні забудовник зареєстрував декларацію про готовність об’єкта до експлуатації через електронний кабінет

"14 січня 2020 року через кабінет забудовника було зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації 8-ми поверхового житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченко, 65а.

Об’єкт ніяк не може бути віднесений до класу СС1 та вимагає отримання спочатку дозволу на будівництво та у подальшому сертифікату про введення в експлуатацію", - пише Федоров

За його словами, це стало можливим, через те, що кабінет автоматично підтягує інформацію про початок робіт з реєстру при реєстрації введення в експлуатацію й не перевіряє її. І якщо про початок робіт було повідомлено з порушенням, то виявився ризик і введення об’єкта в експлуатацію з порушенням.

"Отже, систему намагалися хакнули за рахунок зловживання при отриманні послуги офлайн.

Ми доопрацювали кабінет і відтепер автоматично перепровіряємо інформацію з реєстру, яка вносилася шляхом отримання послуги офлайн.

...Сто відсотків, що вони будуть шукати і інші шляхи. Але технології та відкритість завжди переможуть", - резюмує Федоров.

Також Федоров додав, що замовник цього будівництва ВКФ "БІЗНЕС-РЕАЛ", який згідно з відкритими даних державних реєстрів вже є стороною у кількох судових справах пов’язаних з орендою земельних ділянок та підробкою документів на право власності.