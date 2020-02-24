5 потягів затримуються через негоду — "Укрзалізниця" 

"Укрзалізниця" працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 49 Київ — Трускавець, № 602 Львів — Солотвино, № 81 Ужгород — Київ, № 29 Ужгород — Київ, № 141 Бахмут — Львів, а також кількох приміських поїздів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Внаслідок шквального вітру на території обслуговування регіональної філії "Львівська залізниця" зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів — Сапіжанка, Оброшино — Щирець, Любінь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятів — Долина, Глибочок Великий — Озерна, Озерна — Зборів", - йдеться у повідомленні.

В УЗ вибачаються за тимчасові незручності та закликають уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.