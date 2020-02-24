Всі розділи
Укр / Рус

Майже половина київських мостів у предаварійному стані — Кличко

Понеділок, 24 лютого 2020, 09:39
 

Мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам обстежити столичні мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку. Також він наголосив, що із 171 конструкції мостів і шляхопроводів - 75 у передаварійному стані.

Про це повідомляє прес-служба КМДА

"Ми повинні упередити такі ситуації, як сталася у п’ятницю ввечері на Дегтярівському шляхопроводі, де відбулося обсипання фрагментів захисного шару бетону. І це щастя, що не постраждали люди. Необхідно додатково перевірити всі шляхові споруди і демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. А на тих мостах і шляхопроводах, що визначені для ремонту, активізувати роботи з оновлення. Погода дозволяє це робити", – наголосив мер Києва.

Як зазначили фахівці КК "Київавтодор", на Дегтярівському шляхопроводі тривають першочергові протиаварійні роботи. Це один із найстаріших шляхопроводів столиці, зведений ще в 1963 році, який ще ніколи не ремонтували капітально.

"Усього в Києві 171 конструкція мостів і шляхопроводів. 75 із них – і в передаварійному стані, бо їх не ремонтували по кілька десятиліть. Як, власне, і чимало доріг в місті. І сьогодні ми цю ситуацію виправляємо. Обсяги робіт великі, я розумію. Але ми повинні прискорити необхідні роботи на тих об’єктах, що визначили для термінового оновлення", – сказав Кличко.

Нагадуємо:

21 лютого на Дегтярівському шляхопроводі сталося обсипання фрагментів захисного шару бетону. Шматки бетону впали на автомобіль, який рухався під мостом: камінь розбив вітрове скло, пошкодив капот і дах автомобіля. Ніхто з людей не постраждав. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київ Кличко

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко розповів про плани на метро до Броварів 21 лютого 2020, 18:10
Міжнародна розважальна платформа Reddit відкрила офіс у Києві 21 лютого 2020, 12:31
Кличко про цех, який заважає добудувати Шулявський міст: Аби знести ці сараї треба такі кошти? 20 лютого 2020, 10:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!