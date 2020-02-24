Майже половина київських мостів у предаварійному стані — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам обстежити столичні мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку. Також він наголосив, що із 171 конструкції мостів і шляхопроводів - 75 у передаварійному стані.

Про це повідомляє прес-служба КМДА

"Ми повинні упередити такі ситуації, як сталася у п’ятницю ввечері на Дегтярівському шляхопроводі, де відбулося обсипання фрагментів захисного шару бетону. І це щастя, що не постраждали люди. Необхідно додатково перевірити всі шляхові споруди і демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. А на тих мостах і шляхопроводах, що визначені для ремонту, активізувати роботи з оновлення. Погода дозволяє це робити", – наголосив мер Києва.

Як зазначили фахівці КК "Київавтодор", на Дегтярівському шляхопроводі тривають першочергові протиаварійні роботи. Це один із найстаріших шляхопроводів столиці, зведений ще в 1963 році, який ще ніколи не ремонтували капітально.

"Усього в Києві 171 конструкція мостів і шляхопроводів. 75 із них – і в передаварійному стані, бо їх не ремонтували по кілька десятиліть. Як, власне, і чимало доріг в місті. І сьогодні ми цю ситуацію виправляємо. Обсяги робіт великі, я розумію. Але ми повинні прискорити необхідні роботи на тих об’єктах, що визначили для термінового оновлення", – сказав Кличко.

Нагадуємо:

21 лютого на Дегтярівському шляхопроводі сталося обсипання фрагментів захисного шару бетону. Шматки бетону впали на автомобіль, який рухався під мостом: камінь розбив вітрове скло, пошкодив капот і дах автомобіля. Ніхто з людей не постраждав.