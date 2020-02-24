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Міжбанківський ринок без іноземців не вплинув суттєво на гривню

Понеділок, 24 лютого 2020, 09:00
 

У п’ятницю 21-го лютого на валютному ринку практично не спостерігалося іноземців, що позначалося на характері торгів.

Більшість угод пройшло в першій половині дня, а після обіду вже проходили поодинокі операції. 

При невеликому перевищенні пропозиції над попитом на торги виходив Нацбанк і купував долар по 24,44 гривні.

За спостереженнями Finance.ua Нацбанк купив, за системою Matching близько 10-15 млн дол.

Долар з ранкових 24,42 / 24,45 гривень трохи зріс до 24,45 / 24,475 до завершення сесії.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 24 лютого на рівні 24,45 гривні за долар.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,41 гривні (на 22 лютого - 26,42 гривні).

Економічна правда

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