Топ-10 найприбутковіших авіарейсів в світі

Компанія OAG, що збирає дані про повітряні перевезення, склала рейтинг маршрутів, які приносять найбільший прибуток авіакомпаніям.

Про це повідомляє видання Business Insider.

У рейтингу використовується інформація за період з квітня 2018 року по березень 2019 р.

Більшість найвигідніших маршрутів починаються або закінчуються в Лондоні, показує дослідження. Це у виданні пояснюють тим, що місто є важливим економічним центром і великим європейським транспортним вузлом.

Найприбутковішим маршрутом став переліт із Лондона в Нью-Йорк, на ньому British Airways за вказаний період заробила понад 1 млрд дол. За кожну годину польоту по цьому маршруту авіакомпанія отримала приблизно 27 000 дол.

Десятка найбільш вигідних авіамаршрутів:

Лондон - Нью-Йорк, British Airways ($ 1159 млн - $ 27 000 / год) Мельбурн - Сідней, Qantas ($ 861 млн - $ 24 000 / год) Дубай - Лондон, Emirates ($ 796 млн - $ 25 000 / год) Сінгапур - Лондон, Singapore Airlines ($ 736 млн - $ 19 000 / год) Нью-Йорк - Сан-Франциско, United Airlines ($ 689 млн - $ 13 000 / год) Нью-Йорк - Лос-Анджелес, American Airlines ($ 662 млн - $ 13 000 / год) Доха - Лондон, Qatar Airways ($ 639 млн - $ 20 000 / год) Гонконг - Лондон, Cathay Pacific ($ 605 млн - $ 14 000 / год) Сінгапур - Сідней, Singapore Airlines ($ 550 млн - $ 21 000 / год) Торонто - Ванкувер, Air Canada ($ 541 млн - $ 12 000 / год)

Нагадаємо:

Кількість авіарейсів у повітряному просторі України за 2019 рік підвищилась на 12%.