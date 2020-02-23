Топ-10 найприбутковіших авіарейсів в світі
Компанія OAG, що збирає дані про повітряні перевезення, склала рейтинг маршрутів, які приносять найбільший прибуток авіакомпаніям.
Про це повідомляє видання Business Insider.
У рейтингу використовується інформація за період з квітня 2018 року по березень 2019 р.
Більшість найвигідніших маршрутів починаються або закінчуються в Лондоні, показує дослідження. Це у виданні пояснюють тим, що місто є важливим економічним центром і великим європейським транспортним вузлом.
Найприбутковішим маршрутом став переліт із Лондона в Нью-Йорк, на ньому British Airways за вказаний період заробила понад 1 млрд дол. За кожну годину польоту по цьому маршруту авіакомпанія отримала приблизно 27 000 дол.
Десятка найбільш вигідних авіамаршрутів:
- Лондон - Нью-Йорк, British Airways ($ 1159 млн - $ 27 000 / год)
- Мельбурн - Сідней, Qantas ($ 861 млн - $ 24 000 / год)
- Дубай - Лондон, Emirates ($ 796 млн - $ 25 000 / год)
- Сінгапур - Лондон, Singapore Airlines ($ 736 млн - $ 19 000 / год)
- Нью-Йорк - Сан-Франциско, United Airlines ($ 689 млн - $ 13 000 / год)
- Нью-Йорк - Лос-Анджелес, American Airlines ($ 662 млн - $ 13 000 / год)
- Доха - Лондон, Qatar Airways ($ 639 млн - $ 20 000 / год)
- Гонконг - Лондон, Cathay Pacific ($ 605 млн - $ 14 000 / год)
- Сінгапур - Сідней, Singapore Airlines ($ 550 млн - $ 21 000 / год)
- Торонто - Ванкувер, Air Canada ($ 541 млн - $ 12 000 / год)
Нагадаємо:
Кількість авіарейсів у повітряному просторі України за 2019 рік підвищилась на 12%.
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