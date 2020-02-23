В Індонезії пропонують боротись з бідністю через одруження

Міністр освіти і культури країни Мухаджир Еффенді запропонував добре забезпеченим людям одружуватися на бідних і таким чином перемогти нерівність.

Про це повідомляє місцеве видання The Jakarta Post.

В країні ця тенденція не поширена через релігійне правила мусульман - "шукати під стать собі рівного". За словами Мухаджіра Еффенді, люди неправильно трактують вислів.

"Що буде, якщо бідні будуть шукати інших бідних? Буде більше бідних. А це проблема для Індонезії", - зазначив він.

Мухаджир запропонував програму сертифікації до вступу в шлюб, згідно з якою пари, які ще не були економічно стабільні, але прагнули вступити в шлюб, повинні отримати спеціальне посвідчення.

Чиновник також заявив про готовність випустити спеціальний закон про міжкласові шлюби та допомагати парам з нестабільним економічним становищем з пошуком роботи.

У виданні повідомляється, що Всесвітній банк нещодавно повідомив, що приблизно 115 мільйонам індонезійців (45 відсотків населення країни - ЕП), ще належить досягти рівня життя середнього класу.

Проте, міністр зазначив, що Індонезія домоглася прогресу в скороченні бідності за останні 15 років, знизивши її до менш ніж 10 відсотків, а середній клас виріс за цей період з 7 до 20 відсотків населення.

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