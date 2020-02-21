Кличко розповів про плани на метро до Броварів

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в планах столичної влади продовжити метрополітен до міста Бровари.

Про це він повідомив в ефірі каналу Україна 24.

"Місто росте, це не секрет. Вишгород, Ірпінь, Бровари - міста-супутники, і ми користуємося однією інфраструктурою, в тому числі транспортною. Ми говорили про те, що метро буде рухатися в напрямку Броварів, такі плани є, і в один день метро буде йти до Броварів", - розповів Кличко.

Також Кличко заявив, що Київ буде розвивати свою агломерацію, як це роблять інші європейські міста, такі як Париж.

"Ми створюємо агломерацію, щоб всі виклики, які є на сьогоднішній день, всю роботу узгодити з містами-супутниками. Ми беремо кращі приклади, які працюють в європейських країнах, і адаптуємо до наших реалій", - повідомив він.

(на відео з 29:17)

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Економічна правда