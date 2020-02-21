У Мінекоенерго анонсували рекордне зниження ціни на газ цього літа

Цього літа ціни на газ можуть знизитись до 80 доларів за тисячу кубометрів.

Про це заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає liga.net.

"Ми очікуємо, що цього літа ціна на газ буде на рівні 80 доларів. Це означає, що буде дуже важко приймати рішення інвестувати у видобуток.. Хоча всі кажуть, що як раз в цьому падінні ринку потрібно вкладати гроші. Разом з тим, багато компаній зараз заморозили свої інвестиційні проекти подальшого видобутку", - підкреслив міністр.

За його словами, при таких цінах повністю змінюється фінансова модель на ринку електроенергії, роблячи більш привабливою генерацію електрики з газу.

"У нас ціна за тонну вугілля має бути менше ніж 1100 грн. Газ - це реальний конкурент тонни вугілля. Тисяча кубічних метрів газу - це конкурент, і він ставить зовсім інші цінові сигнали", - додав Оржель.

Нагадаємо:

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