BlaBlaCar перестав працювати в Криму через санкції ЄС проти Росії
Французька карпулінгова компанія BlaBlaCar припинила надавати послуги на території окупованого Росією Криму через санкції ЄС проти Росії.
Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на техпідтримку сервісу.
"На території Криму сервіс BlaBlaCar не працює відповідно до обмежувальних заходів Європейського союзу. Приносимо наші вибачення за доставлені незручності", - заявили у техпідтримці.
Водночас у BlaBlaCar не уточнили, коли саме сервіс перестав працювати з Кримом, але зазначили, що це сталося недавно.
При спробі знайти попутника для поїздок в Крим або по території півострова, сайт компанії повідомляє, що "сервіс не надається в цьому регіоні".
13 грудня 2019 року Європейський рада в Брюсселі схвалила продовження економічних санкцій проти Росії.
Нагадаємо:
У грудні 2019 року BlaBlaCar закрив операцію з купівлі агрегатора автобусних квитків Busfor і почав продавати квитки на автобуси.
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