BlaBlaCar перестав працювати в Криму через санкції ЄС проти Росії

Французька карпулінгова компанія BlaBlaCar припинила надавати послуги на території окупованого Росією Криму через санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на техпідтримку сервісу.

"На території Криму сервіс BlaBlaCar не працює відповідно до обмежувальних заходів Європейського союзу. Приносимо наші вибачення за доставлені незручності", - заявили у техпідтримці.

Водночас у BlaBlaCar не уточнили, коли саме сервіс перестав працювати з Кримом, але зазначили, що це сталося недавно.

При спробі знайти попутника для поїздок в Крим або по території півострова, сайт компанії повідомляє, що "сервіс не надається в цьому регіоні".

13 грудня 2019 року Європейський рада в Брюсселі схвалила продовження економічних санкцій проти Росії.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року BlaBlaCar закрив операцію з купівлі агрегатора автобусних квитків Busfor і почав продавати квитки на автобуси.