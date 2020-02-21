Показник тіньової зайнятості впав до найнижчого за 10 років рівня — Мінекономіки

Рівень тіньової зайнятості в Україні у кінці 2019 року впав до найнижчого за 10 років рівня - 21%.

Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на дані Держслужби зайнятості.

"За даними Державної служби зайнятості, кількість працівників і роботодавців, які зацікавлені у легалізації трудових відносин, збільшується. Наприкінці минулого року рівень тіньової зайнятості впав до 21% - найнижча позначка за останні десятиліття. З початку 2020 року з майже 200 тисячами працівників було укладено трудові договори", - йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що на детінізацію трудових відносин вплинули перевірки Держпраці та Державної податкової служби. Тоді роботодавці подали заяви на працевлаштування близько 64 тисяч працівників.