Показник тіньової зайнятості впав до найнижчого за 10 років рівня — Мінекономіки
Рівень тіньової зайнятості в Україні у кінці 2019 року впав до найнижчого за 10 років рівня - 21%.
Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на дані Держслужби зайнятості.
"За даними Державної служби зайнятості, кількість працівників і роботодавців, які зацікавлені у легалізації трудових відносин, збільшується. Наприкінці минулого року рівень тіньової зайнятості впав до 21% - найнижча позначка за останні десятиліття. З початку 2020 року з майже 200 тисячами працівників було укладено трудові договори", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що в Україні працююють легально 12,8 млн людей із 28,5 млн, решта українців, за його словами, або працевлаштовані неофіційно, або виїхали на заробітки.
Економічна правда
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