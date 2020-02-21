Tesla дозволили вирубку лісу на місці будівництва заводу у Німеччині

Німецький суд у четвер ввечері дозволив виробнику електромобілів Tesla продовжити вирубку лісу під Берліном, де американська компанія збирається побудувати перший у Європі завод.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

У четвер Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга відхилив термінові клопотання двох екологічних асоціацій, які заявляли, що влада не мала права надавати дозвіл Tesla для зачистки лісу, яку вже почала компанія. Рішення суду оскарженню не підлягає.

Екологи вважають, що вирубка не законна, оскільки остаточний проєкт будівництва заводу ще не затверджений.

Tesla хоче почати виробництво 150 тисяч електромобілів на рік з середини 2021 року і планує збільшити їх кількість до пів мільйона на рік.

У п'ятницю вранці поліція повідомила, що екологи протестують проти дозволеної судом вирубки. Зокрема, дві активістки зайняли дерева на "невизначений час", і поліція залучить верхолазів, щоб їх зняти.

Після критики екологічних груп Tesla вже оголосила різні заходи щодо переселення диких тварин із постраждалих районів.

Як повідомляє німецька газета Tagesspiegel, Tesla має переселити "лісових мурах, плазунів і п'ять кажанів" з цього району. Виробник автомобілів також пообіцяв повісити тут 400 шпаківень, щоб компенсувати вплив вирубки лісів на місця проживання птахів.

Європейська правда