У Нацбанку вивчають можливість випуску е-гривні

Нацбанк досліджує можливість випуску електроннної гривні, але хоче переконатися, що цей випуск не стане на заваді забезпечення цінової і фінансової стабільності.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій, відкриваючи міжнародну конференцію "Цифрові валюти центральних банків: нові можливості для платежів".

"З кожним роком центробанки все активніше вивчають питання запровадження власних цифрових валют – хтось в теорії, а хтось, як і в Україні, ще й на практиці.

Національний банк України вирішив власноруч протестувати таку технологію та практично вивчити можливість випуску власної цифрової валюти – електронної гривні або е-гривні", - зазначив Смолій.

За його словами, у 2018 році НБУ провів пілотний проєкт.

"І хоча ми завершили пілотний проєкт, ми і надалі прагнемо втілювати такі інноваційні рішення. Ми продовжуємо досліджувати можливість випуску е-гривні, і готові будемо повернутися до цього питання, коли будемо переконані, що не лише здатні це реалізувати з технологічної точки зору, а й що це не стане на заваді реалізації нашого мандату – забезпеченню цінової та фінансової стабільності", - підкреслив він.

Економічна правда