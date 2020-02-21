"Конярство України" виявило схему із "заганяння" 2 філій у кредиторську заборгованість





Підприємства "Олімпіас Груп" та ТОВ "Сталь" завищували ціни на свою роботу, у результаті чого дві філії ДП "Конярство України" заходили в кредиторську заборгованість - виявлено кредиторської заборгованості на 150 млн грн.

Про це ЕП повідомив в.о. директора ДП "Конярство України" Костянтин Зінченко.

За його словами, ДП "Конярство України" має 43 тисячі га землі, які "спільно оброблялись з підприємствами-партнерами або ж "Конярство" замовляло роботи на цих землях".

"Попередні підприємства-партнери, такі як "Олімпіас Груп", ТОВ "Сталь", завищували ціни на свою роботу та занижували врожайність по продукції.

Таким чином, підприємства "Дніпропетровський кінний завод" і "Запорізький кінний завод" заходили в кредиторські заборгованості на мільйонні суми - починаючи з 3 млн і зараз уже перевіркою аудиторської служби виявлено розтрату і завищення та кредиторської заборгованості на 150 млн грн", - сказав Зінченко.

За його словами, один із засновників "Олімпіас Груп" - родич екс-керівника філії "Запорізький кінний завод ДП "Конярство України" та екс-керівника ДП "Конярство України" Олександра Войного.

Відповідно до держреєстру, засновником та бенефіціаром ТОВ "Олімпіас Груп" є Сергій Войний.

"У зв'язку із виявленими порушеннями попереднього керівника запорізької філії було звільнено", - сказав Зінченко.

Він зазначив, що за виявленими фактами "заганяння заводів у кредиторську заборгованість" ДП "Конярство України" подало заяви до МВС, СБУ, ДФС, ДБР та Офісу генпрокурора.

Також керівник держпідєприємства прокоментував перекриття дороги 20 лютого працівниками "Дніпропетровського кінного заводу".

"Люди бастували з приводу невиплати заробітної плати та скорочення штату на "Запорізькому кінному заводі". ДП "Конярство України" знаходиться у стадії банкрутства, кредиторська заборгованість у підприємства близько 400 млн грн. Коли я прийшов на посаду (у листопаді 2019 року - ред.), уже була заборгованість по зарплаті 1 місяць, уже вона не виплачувалась.

Люди вважають, що при Войному у них зарплата платилась, а прийшло нове керівництво - усіх порозганяли і зарплату не платять. Я розумію людей, у яких немає зарплати, але ж не "Конярство України" у цьому винне", - сказав він.

Нагадаємо, ДП "Конярство України" створене у 2010 році. Налічує 15 філій по всій Україні та володіє земельним банком у тисячі гектарів.