НБУ зробив крок до пожвавлення кредитування

З метою пожвавлення банківського кредитування Національний банк у другому півріччі 2020 року запровадить новий фінансовий інструмент – процентний своп з банками.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Для цього регулятор розширив периметр завдань, визначених Положенням про основи процентної політики Нацбанку.

Відтепер завдання процентної політики буде полягати не лише в утриманні на певному рівні короткострокових ставок міжбанківського ринку, а й посилення дієвості тих ланок трансмісійного механізму, які забезпечують вплив короткострокових ставок на вартість довгострокових фінансових інструментів.

Це буде досягатися, зокрема, через проведення Національним банком операцій з процентними свопами і встановлення ставок за ними.

Запровадження нового інструменту спрямоване на виконання одразу декількох цілей.

По-перше, використання процентного свопу з банками посилить дієвість монетарної політики НБУ.

Важливою складовою механізму ціноутворення за цим інструментом є рівень короткострокових ставок міжбанківського ринку, які корелюють з обліковою ставкою Національного банку.

Тож банки, які укладатимуть процентні свопи, матимуть додатковий стимул корегувати власні процентні політики відповідно до динаміки облікової ставки.

По-друге, поштовх для запуску ринку процентних свопів, яким може стати участь НБУ в таких операціях, дасть змогу банкам знижувати власні процентні ризики. Це у свою чергу сприятиме розвитку довгострокового кредитування як підприємців, так і населення, зокрема й іпотеки.

Порядок встановлення процентних ставок за операціями своп процентної ставки та умови проведення Нацбанком таких операцій із банками на міжбанківському ринку будуть регламентовані окремими нормативно-правовими або розпорядчими актами НБУ, робота над якими буде завершена упродовж наступних місяців.

Процентний своп – це похідний фінансовий інструмент у формі угоди між двома сторонами про те, що в певні дати одна з сторін платитиме іншій стороні різницю між процентами, що нараховуються на умовну суму свопа за фіксованою та плаваючою ставками.

Економічна правда