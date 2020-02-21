Фінансисти ставлять на подальший обвал євро
Хедж-фонди очікують на подальше ослаблення євро навіть після найгіршого за п'ять років початку року для єдиної європейської валюти.
Про це пише Bloomberg.
Компанії Aberdeen Asset Management і Pinebridge Investments очікують подальшого ослаблення єдиної європейської валюти через збереження факторів, що підштовхнули євро до 34-місячного мінімуму по відношенню до долара.
"Навіть після того, як вщухнуть побоювання з приводу коронавірусу, і економічні наслідки епідемії в Китаї будуть в повній мірі враховані в котируваннях, євро все одно буде непросто в умовах погоні інвесторів за прибутковістю і привабливості долара як захисного активу", – пише видання.
Такий же сигнал посилає і ринок опціонів, де трейдери збільшують "ведмежі" позиції в євро. Місячні опціони "пут" користуються максимальним з вересня попитом у порівнянні з "колл", при цьому деякі трейдери прогнозують, що євро опуститься нижче 1,07 долара.
"Проблема з довгими позиціями по євро полягає в тому, що через негативний керрі віддачі, можливо, доведеться чекати надто довго. Переконаний, що для швидкого розвороту тренда показників мало", – зазначає інвестиційний директор Aberdeen в Лондоні Кіран Кертіс.
Негативні ставки Європейського центробанку і викуп регулятором корпоративних бондів на внутрішньому ринку штовхають європейських інвесторів в облігації країн, що розвиваються, в євро і доларові активи з позитивною прибутковістю.
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