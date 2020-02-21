Всі розділи
Укр / Рус

Фінансисти ставлять на подальший обвал євро

П'ятниця, 21 лютого 2020, 09:20
 

Хедж-фонди очікують на подальше ослаблення євро навіть після найгіршого за п'ять років початку року для єдиної європейської валюти.

Про це пише Bloomberg.

Компанії Aberdeen Asset Management і Pinebridge Investments очікують подальшого ослаблення єдиної європейської валюти через збереження факторів, що підштовхнули євро до 34-місячного мінімуму по відношенню до долара.

"Навіть після того, як вщухнуть побоювання з приводу коронавірусу, і економічні наслідки епідемії в Китаї будуть в повній мірі враховані в котируваннях, євро все одно буде непросто в умовах погоні інвесторів за прибутковістю і привабливості долара як захисного активу", – пише видання.

Такий же сигнал посилає і ринок опціонів, де трейдери збільшують "ведмежі" позиції в євро. Місячні опціони "пут" користуються максимальним з вересня попитом у порівнянні з "колл", при цьому деякі трейдери прогнозують, що євро опуститься нижче 1,07 долара.

"Проблема з довгими позиціями по євро полягає в тому, що через негативний керрі віддачі, можливо, доведеться чекати надто довго. Переконаний, що для швидкого розвороту тренда показників мало", – зазначає інвестиційний директор Aberdeen в Лондоні Кіран Кертіс.

Негативні ставки Європейського центробанку і викуп регулятором корпоративних бондів на внутрішньому ринку штовхають європейських інвесторів в облігації країн, що розвиваються, в євро і доларові активи з позитивною прибутковістю.

Рекомендуємо почитати: Прогноз міжнародних фінансистів на 2020: що буде із світовою економікою

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

євро

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс долара знаходиться на 2–річному максимумі до євро 14 лютого 2020, 13:00
Новини 27 січня: будівництво доріг, українські єврооблігації та вілла Ахметова 27 січня 2020, 21:00
У Європейському центробанку розповіли, які банкноти євро підробляють найчастіше 27 січня 2020, 12:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!