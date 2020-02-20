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Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму – Мінсоц

Четвер, 20 лютого 2020, 19:30
 

82,7% пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис грн, що нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко пояснює такий стан речей солідарної пенсійної системою, тіньовою зайнятістю та тіньовими виплатами заробітної плати.

Вона також зазначила, що лише 5% працюючих беруть участь у системі недержавного пенсійного забезпечення, при цьому більшість платять внески нерегулярно і в недостатньому розмірі.

"82,7 відсотка пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис грн, а це нижче фактичного прожиткового мінімуму, це є ключовою проблемою яка потребує вирішення", - заявила заступниця міністра.

 Нагадаємо:

В Україні з 1 грудня 2019 року зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія.

Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).

Підвищення прожиткового мінімуму приведе до перерахунку пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів. Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень.

 6 лютого голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку. 

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пенсії Мінсоцполітики

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