Французький стартап почав розробку причепа-павербанка для електромобіля

Французький стартап EP Tender почав розробку 60-кВТ-год причепів-павербанків, які дозволять заряджати електромобіль на ходу.

Про це повідомляє electrek.

За словами гендиректора EP Tender Жана-Батиста Сегара, основна мета пристрою - допомогти водіям електромобілів, які їздять на довгі відстані.

"Зарядних станцій наразі не так багато, як хотілося б, тому власники електрокарів часто обмежені в своїх переміщеннях", - сказав він.

У компанії говорять, що у випадку використання причепа з популярним електромобілем Renault Zoe, який має запас ходу на одній зарядці близько 200 миль (більше 320 км), автономність електромобіля зростає більш, ніж удвічі.

Зазначається, що купити такий павербанк можна буде купити за 11 тисяч доларів, компанія також розраховує здавати їх в оренду на маршрутах, які не обладнані зарядними станціями.

Представники компанії заявили, що модернізувати існуючі моделі електромобілів для роботи з причіпами можна за 650 доларів. Стартап веде переговори з Renault, Citroen і Peugeot.

Економічна правда