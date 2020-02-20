Банки не повинні нараховувати військовим проценти за кредитами — НБУ

У Нацбанку підкреслили, що банки не повинні нараховувати військовослужбовцям проценти за кредитом та штрафи за несвоєчасне погашення під час проходження військової служби.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це вимоги законодавства, а саме - ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" (пункт 15 статті 14).

Це означає, що кредит військовослужбовця фактично "заморожується" на час проходження ним військової служби. Військовий має змогу тимчасово не виплачувати тіло кредиту, а банк не нараховує проценти та штрафи за прострочення виплат", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що упродовж 5 місяців отримали понад 100 звернень військовослужбовців, які скаржаться на нарахування банками відсотків та штрафів за їх кредитами в період військової служби.

"На початку 2020 року такі звернення почастішали. Усього військовослужбовці поскаржилися до НБУ на 17 банків", - заявили в Нацбанку.