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Банки не повинні нараховувати військовим проценти за кредитами — НБУ

Четвер, 20 лютого 2020, 14:31
 

У Нацбанку підкреслили, що банки не повинні нараховувати військовослужбовцям проценти за кредитом та штрафи за несвоєчасне погашення під час проходження військової служби.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це вимоги законодавства, а саме - ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" (пункт 15 статті 14).

Це означає, що кредит військовослужбовця фактично "заморожується" на час проходження ним військової служби. Військовий має змогу тимчасово не виплачувати тіло кредиту, а банк не нараховує проценти та штрафи за прострочення виплат", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що упродовж 5 місяців отримали понад 100 звернень військовослужбовців, які скаржаться на нарахування банками відсотків та штрафів за їх кредитами в період військової служби.

"На початку 2020 року такі звернення почастішали. Усього військовослужбовці поскаржилися до НБУ на 17 банків", - заявили в Нацбанку.

"Норми, які звільняють військовослужбовців від нарахування відсотків, штрафів та пені на час проходження військової служби, розповсюджуються не лише на банки, а й на небанківські фінансові установи.

Національний банк поки не є їх регулятором, але отримує звернення від військовослужбовців, у тому числі й щодо порушень законодавства небанківськими фінустановами", - пояснили в регуляторі.

Економічна правда

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НБУ

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