"Укроборонпром" продає три нефункціонуючих літаки Ан-26 під ресторан або музей

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", виставила на продаж три нефункціонуючих літака цивільної авіації типу Ан-26, їх пропонується використовувати в якості музейного експоната чи ресторану.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Зокрема, продаються: Ан-26 1986 року випуску зі стартовою ціною 3,982 млн грн; Ан-26 1982 року випуску (5,952 млн грн), Ан-26 1977 року випуску (777 тис. грн).

Відкритий аукціон на платформі "Prozorro.Продажі" відбудеться 10 березня 2020 року.

"Протягом останніх 10 років відпала виробнича необхідність компанії використовувати ці повітряні судна.

Наразі всі три літака потребують капітального ремонту, щоб знову піднятися в небо або вони можуть бути альтернативно використовуватися на землі без значних інвестицій", - пояснює "Укроборонпром" причину продажу.

Прес-служба концерну пропонує перетворити корпуси літаків в ресторан або розважальний комплекс.

"Уже зараз, без значних інвестицій, цей АН-26 може стати унікальним виставковим об'єктом в приватному музеї, школі авіації або розважальному комплексі.

Або ще креативніше - корпус літака можна перетворити в ексклюзивний ресторан для затишних вечерь", - повідомляє прес-служба концерну.

Як зазначає держконцерн, стартова ціна продажу повітряних суден визначена незалежною експертною організацією виходячи з наявного технічного стану.

Економічна правда