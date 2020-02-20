Facebook звинувачують у несплаті податків на 9 мільярдів доларів
Податкове управління США звинуватило компанію Facebook у несплаті понад 9 мільярдів податків, відповідний позов управління подало до суду Сан-Франциско.
Про це повідомляє Reuters.
У регуляторі вважають, що Facebook ухилився від сплати податків за допомогою своєї ірландської "дочки".
Податкове управління США стверджує, що компанія занижувала вартість інтелектуальної власності, яку вона у 2010 році продала своїй ірландській "дочці", сума угоди тоді становила 6,5 млрд доларів.
В Ірландії нижчі ставки податку з прибутку, ніж в США (12,5% проти 35%).
У Facebook пояснюють, що були вимушені знизити вартість проданих до Ірландії активів, оскільки компанія мала значні ризики, пов'язані зі своїм виходом на міжнародні фінансові біржі.
Очікується, що судовий процес триватиме 3-4 тижні.
У випадку доведення провини компанії, їй доведеться виплатити 9 млрд доларів податків та відсотки на них.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua