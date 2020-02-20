Прокуратура підозрює "Укренерго" у завданні збитків державі в 13 мільйонів

Офіс Генпрокурора вважає, що службовці "НЕК "Укренерго" спільно з підрядниками, штучно завищили вартість устаткування і робіт при закупівлі трьох шунтуючих реакторів. Збитки держави оцінюються в 13,04 мільйона гривень.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 12 лютого, передають "Наші Гроші".

Слідчі встановили, що у 2018-2019 рр. під час переоснащення підстанції "Західноукраїнська" із заміною шунтуючих реакторів "С" генпідрядник КВКП "Союз"", вніс завідомо недостовірні відомості щодо вартості реактор та неправомірно заклав ціну на транспортування та встановлення. Ці відомості були погоджені службовцями НЕК.

За даними правоохоронців, для проведення закупівлі службі особи "Укренерго" сформували очікувану вартість робіт та устаткування, в яку закладено ціну реакторів 33 млн грн.

Хоча згідно офіційної відповіді виробника - "Запоріжтрансформатор", реактори були реалізовані по ціні 28,7 млн грн., тобто дешевше на 15%.

Слідчі з’ясували, що "Союз" закупив реактори не у виробника, а через пов`язану фірму-посередника "Енергопостачання", в результаті чого реактори були реалізовані "Укренерго" по завищеній вартості – 33,1 млн грн.

Згідно висновку експертного дослідження, в результаті закупівлі реакторів сума завданих державі збитків становить 4,3 мільйона гривень за одиницю, тобто 12,9 мільйонів за всі три реактора.

Правоохоронці з’ясували, що "Енергопостачання" та "Союз" пов`язані між собою, оскільки одним із засновників КВКП "Союз" є "Енергопостачання", яке володіє часткою у 63 %, а бенефіціаром цих двох фірм є Альона Приходько.

Керівником КВКП "Союз" є чоловік Альони Приходько Ігор Приходько.

Також, за результатами проведення експертного дослідження виявлено, що при формуванні локальних кошторисів неправомірно застосовувались розцінки на такелажні роботи по переміщенню устаткування.

Суд задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора і наклав арешт на гроші, що містяться на рахунках КВКП "Союз" у ПАТ "Банк Восток", "Південний", АБ "Укргазбанк", АТ "ПУМБ" та у Державній казначейській службі, зупинивши видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.